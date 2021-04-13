欧亚经济联盟拟继续延长对华无缝钢管反倾措施

哈通社/努尔苏丹/4月13日 -- 据欧亚经济委员会发布消息，欧亚经济委员会计划在4月13日召开的执委会会议上，讨论延长对原产中国的进口油气钻探用无缝钢管采取反倾销措施。此外，欧亚经济委员会执委会还将讨论确定铝电解槽内衬进口关税税率问题。

2021年3月，欧亚经济委员会内部市场保护司根据复审调查结果，建议将对原产中国的进口油气钻探用无缝钢管征收反倾销税期限延长5年。此前，欧亚经济委员会已于2020年8月将对自华进口无缝钢管征收反倾销税的期限延长至2021年5月。如欧亚经济委员会执委会批准这一决议，上述反倾销措施的实施期限将延长至2026年5月。

2015年8月，欧亚经济委员会决定对原产中国的进口油气钻探用无缝钢管征收反倾销税，税率为12.23%—31%不等。对于已达成价格承诺协议的中国企业不征收反倾销税。应俄罗斯车里雅宾斯克钢管厂等企业申请，2020年5月，欧亚经济委员会决定对涉案中国企业启动反倾销日落复审调查，并根据复审结果将反倾销措施实施期限延长至2021年5月。

欧亚经济委员会表示，2020年，在疫情导致原油开采量变化和市场波动，以及钢管供货商竞争加剧的背景下，延长征收反倾销税，有助于保护欧亚经济联盟成员国生产商的经济利益。新的延长反倾销措施提案是基于对2019年无缝钢管市场分析结果作出的。

根据调查结果，中国企业向欧亚经济联盟出口无缝钢管的倾销幅度从13.63% 到31.31%不等，说明中国企业在征收反倾销税的情况下依然进行倾销。

【编辑：木合塔尔·木拉提】