马吉利斯通过关于欧亚经济联盟成员国关税问题的法案

哈通社/努尔苏丹/4月14日 -- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）14日召开全体会议。会上审议并批准通过了关于亚美米亚加入欧亚经济联盟有关的一项法案修正案。

据马吉利斯新闻中心消息，《关于对2014年5月29日签署的欧亚经济联盟条约就2014年10月10日亚美尼亚入盟协议进行补充修改》的法案14日在马吉利斯获得批准通过。

亚美尼亚共和国已于2015年1月1日正式成为欧亚经济联盟成员国。

哈萨克斯坦贸易和一体化部步支行巴赫特·苏力坦诺夫在对法案进行介绍时表示，作为加入欧亚经济联盟的谈判的结果，自亚美尼亚共和国加入欧亚经济联盟后的7年中，被允许对981种商品征收较低的进口关税。

«这些商品包括了肉类、谷物、化学药品、汽车、药品、设备、工具和部分种类的珠宝等。»他说。

据其介绍，清单中的商品种类将会逐年减少，而给予亚美尼亚的期限将在2022年截止。

苏力坦诺夫表示，在2019年12月的最高欧亚经济理事会会议期间，亚美尼亚总理申请将该国向共同关税准则的过渡期限予以延长。考虑到亚美尼亚目前的经济形势，欧亚经济联盟各成员国已同意将较低关税税率的政策延长一年。

因此，延长的过渡期将包括553种商品。

汽车等产品不在延长期内，其期限已在2020年1月截止。

【编译：木合塔尔·木拉提】