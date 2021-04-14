英国女王重新开始履行王室公务

哈通社/伦敦/4月14日 —— 据澎湃新闻网消息，英国广播公司（BBC）当地时间14日报道，伊丽莎白二世13日在温莎城堡为前宫务大臣威廉·皮尔（William Peel）主持退休仪式。

据报道，这是菲利普去世后伊丽莎白二世首次亲自履行王室公务，这场官方活动也被记录在王室通告中，该通告会列举英女王和她的家人每天参加的活动。一位王室官员表示，王室成员将“根据情况进行适当的活动”。

皮尔拥有伯爵头衔，是英国的世袭贵族，去年宣布将退休。皮尔此前还曾负责过代号为“福斯桥行动”（Operation Forth Bridge）的菲利普葬礼安排计划。在菲利普去世前一周，军情五处前负责人安德鲁·帕克（Andrew Parker）开始接替皮尔担任宫务大臣。

菲利普4月9日在温莎城堡离世，享年99岁。他的葬礼定于当地时间4月17日下午3时在温莎城堡圣乔治教堂举行，并通过电视直播。受疫情影响，葬礼的出席人数仅限30人，王室正在举行为期两周的哀悼。

菲利普1947年与尚未即位的伊丽莎白结婚，两人育有4个孩子。据路透社14日报道，伊丽莎白的次子安德鲁王子11日表示，女王称丈夫去世“给她的生活留下了巨大的空虚”。但尽管如此，但英国王室的助手和专家一直表示，这不会导致女王把王位让给其子查尔斯王储。

据报道，近年来伊丽莎白二世减少了官方活动，并将许多王室职责移交给查尔斯及后者的长子威廉和其他高级王室成员。但她仍然履行着最具象征意义的王室职责，比如参加英国议会的开幕式。此外，查尔斯的次子哈里和妻子梅根去年已退出英国王室公职。