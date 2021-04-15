世卫组织：全球新冠新增和死亡病例均连续数周上升

哈通社/日内瓦/4月15日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织数据显示，在全球范围内，新增新冠病毒感染病例超过450万，连续第七周上升。新增死亡病例达7万6000多例，为连续第四周增加，比上周增长了7％。

数据显示，在东南亚，尤其是印度，以及东地中海地区，新冠发病率的增幅最大。除非洲和美洲以外，所有地区的死亡人数都在增加：西太平洋地区增幅最大，达189％，这很大程度上是由于菲律宾新增死亡人数急剧增加所致；其次是东南亚，达47％。

世界卫生组织东地中海区域办事处主任艾哈迈德·曼达里（Dr Ahmed Al-Mandhari）今天在该地区举行的在线记者会上表示，在东地中海地区，22个国家中有12个上周报告的病例数比前一周有所增加，有11个国家报告的死亡人数有所增加。

曼达里表示，上周，该地区新增病例和死亡人数分别比前一周增加了22％和17％。这意味着仅在最后一周，就有36万4113人感染了新冠病毒，有4415人不幸死亡。

他指出，病例的增加反映出令人担忧的趋势——该地区许多人仍未意识到局势的严重性，或未采取预防措施来阻止病毒传播。

曼达里说：“我们尤其担心，如果人们不遵循并坚持行之有效的防护措施，目前的状况可能会在斋月期间恶化。”

他指出，因此，需要采取行动来遏制新冠大流行，这与伊斯兰教的基本原则是一致的：要照顾好自己的身体健康，并且不要伤害他人。

曼达里表示，在该地区22个国家中，有21个国家已开始接种疫苗，迄今为止，该地区已接种超过3000万剂新冠疫苗。他强调，所有疫苗和药物都有出现副作用的风险。但是，在这种情况下，新冠病毒导致的严重疾病和死亡的风险远远高于与接种疫苗产生的有关但非常罕见的副作用。

曼达里敦促每个人都将世卫组织及其国家卫生当局作为疫苗信息的主要来源，并避免散布不正确或具误导性的信息。

曼达里强调，疫苗在分配方面仍然存在令人震惊的不平等。在东地中海地区尤其如此，叙利亚和也门等最脆弱地区的人们获得疫苗的机会最有限。因此，他敦促所有富裕国家通过直接提供疫苗，或通过资助“新冠疫苗全球获取机制” （COVAX）的方式来支持其邻国。