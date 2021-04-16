韩国总理和五部长官换人

哈通社/首尔/4月16日 —— 据韩联社报道，韩国青瓦台总统秘书室长俞英民16日在记者会上表示，总统文在寅提名前国会议员、前行政安全部长官金富谦为国务总理，同时改组内阁，提名科技部、产业部等五部长官。

文在寅更换总理是因为总理丁世均请辞，还与民主党在四七再补选中败选后执政阵营内部要求改革有关。金富谦有望成为文在寅政府的第三任总理，可能是最后一任。俞英民表示，金富谦是胜任克服新冠疫情、铲除楼市积弊、稳定民生等课题的最佳人选。

金富谦曾是第16、17、18、20届共同民主党籍议员，还在文在寅政府初期担任行政安全部长官。值得一提的是，他曾在第20届国会议员选举中在被称为“保守派票仓”的大邱市胜选，在党内被视为消除地区矛盾的象征。

内阁改组方面，前国务调整室室长卢炯旭获得国土交通部长官提名；国务调整室第二次长文胜煜获得产业通商资源部长官提名；国家科学技术研究会理事长林惠淑获得科学技术信息通信部长官提名；总统直属经济社会劳动委员会常任委员安庚德获得雇佣劳动部长官提名；海洋水产部次官（副部长）朴俊泳获得同部长官提名。

此次改组中多名官僚和专家被重用。分析认为，这体现出文在寅通过此次人事安排，在剩下的任期内扎实推进主要政策，圆满完成国政课题的决心。

金富谦要经过国会人事听证会和任命批准程序后才能正式就任，被提名为长官者要通过国会人事听证会后正式履职。青瓦台一名幕僚当天透露，丁世均和国土部长官卞彰钦随即辞任，经济副总理洪楠基将临时代行总理职务，国土部第一次官代行同部长官职务。