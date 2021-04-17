工基发展部讨论国内机场修缮改造计划

哈通社/努尔苏丹/4月17日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长阿塔穆库洛夫16日主持召开机场现代化改造和发展工作会议，就国内多座机场的修缮改造工作进行了讨论。

根据计划，相关项目将在《2020-2025年«光明之路»基础设施发展国家规划》框架下实行。

工业部要求民航委员会和地方政府按时完成基础设施项目建设，确保改造期间机场正常运营。由于无斯卡曼和乌尔扎尔机场将关闭进行大修，要求提高公路和铁路运量，保障交通畅通。

奇姆肯特机场拟由斯卡特航空公司继续建设新的航站楼，项目私人投资金额已达89亿坚戈，建成后将提供符合国际航协标准的现代化航站楼服务。新航站楼面积30000平米，旅客吞吐量为2000人/小时，总投资额约120亿坚戈，计划2021年底前投运。

乌拉尔机场航站楼改造工作将于2021年底前完工。项目由私人投资实施，投资额66亿坚戈。改造完成后，航站楼面积由4000平米扩大至10000平米，旅客吞吐量达400人/小时。

乌斯卡曼和乌尔扎尔机场起降跑道现代化改造项目正在同步实施。乌斯卡曼机场跑道由2500米增至2800米，可起降B767、737、757，A-320、A-321型飞机。乌尔扎尔机场跑道由1500米增至2100米，可起降Embraer 190，Bombardier Q-400，CRJ-200型飞机，为夏季阿拉科尔湖带来更多游客。

乌沙拉尔机场计划启动起降跑道现代化改造，未来可起降A-320, B757,737,CRJ 200, Embraer 190, BombardierQ-400等多种机型。

突厥斯坦机场国内和国际航班数量不断增加。目前每周执飞6次赴努尔苏丹航班（4月19日起每日执飞），4次赴阿拉木图航班，2次赴伊斯坦布尔和阿特劳航班。机场投运以来，累计客运量已超2.8万人。工业部将研究开通赴塔什干、比什凯克的国际航线，以及赴阿克套、阿克托别、乌拉尔斯克、科克舍套、库斯塔奈、乌斯卡曼、卡拉干达等城市的国内航线。

【编辑：木合塔尔·木拉提】