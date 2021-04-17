国际能源署上调全球石油需求预期

哈通社/努尔苏丹/4月17日 -- 据中新社消息，国际能源署(IEA)14日发布月度石油市场报告。报告预计，与2020年相比，2021年全球石油需求将每日增加570万桶，达到每日9670万桶。

IEA表示，尽管今年第一季度数据整体弱于预期，但近期多项乐观经济预测和指标表明，在全球经济复苏的背景下，目前全球石油市场基本面明显走强。同时，去年因受疫情冲击而大量囤积的全球石油库存正在被«消化»、全球疫苗接种加速等因素，也为石油市场提供了良好的复苏环境。但IEA也提醒，鉴于欧洲、印度和巴西等主要石油消费国和地区新冠疫情形势仍十分严峻，全球石油市场的复苏仍很脆弱。

IEA称，未来几个月全球油价仍可能面临新的压力，因为全球石油供应将增加，并使市场由紧缺逐渐转向平衡。报告数据显示，全球石油产量在今年3月已经开始上升，每日增加了170万桶，主要原因是美国石油产量正从今年初的寒潮中恢复，«欧佩克+»供应近期也略有增加。此外，自去年末以来，伊朗不断增产也使其原油产量目前处于近两年来的最高水平，从而推高全球石油供应。

随着全球经济的持续复苏，IEA预计，今年下半年石油市场或需要每日近200万桶的额外供应，以满足预期的需求增长。但该机构预计，后期石油市场供应仍有相对保障，算不上供应紧张。