阿列克谢·崔：国际大流行对内陆国家造成了巨大的压力

哈通社/努尔苏丹/4月19日 -- 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔日前出席了由联合国经济及社会理事会（ECOSOC）主办的主题为《人人享有疫苗》的部长级特别会议。

ECOSOC是联合国的六个主要机关之一，它的任务是协助联合国大会促进国际经济和社会合作和发展以推动和平。

以在线形式举行的会议，汇集了来自联合国高级官员、政府、企业、科学界和民间社会的代表。与会各方探讨了如何确保作为全球公益物的疫苗的平等获取，以及如何加强各国对疫苗分发的准备。

会上，阿列克谢·崔就相关议题发表了讲话。

«全世界正在抗击COVID-19。国际大流行对所有国家都带来的沉重的负担，而且中，内陆发展中国家承受的压力最大。与此同时，在COVID-19疫苗获取方面的不公平性，更加加剧了穷国与富国之间的差距。哈萨克斯坦始终支持和高度评价秘书长安东尼奥·古特雷斯和世界卫生组织为实现GAVI（全球疫苗和免疫联盟）和CEPI（国际疫苗开发联盟）COVAX的共同目标而做出的不懈努力。»阿列克谢·崔说。

哈萨克斯坦卫生部部长呼吁大型经济体、国际金融机构和其他利益相关的团体，能够采取重要步骤，尽可能确保世界上最脆弱的国家能够更加平等的获得疫苗。

阿列克谢·崔呼吁有能力为本国人民提供疫苗的国家，对其他卫生体系更加脆弱的国家提供帮助，他还呼吁COVAX机制增加特殊情况下的国家可获得疫苗的数量。提表示，通过为COVAX机制的长期和可持续运作提供支持的大型经济体的增长以及积极的融资计划，这样的方案是能够实现的。

阿列克谢·崔还建议，为了保障WTO成员国能够在抗击COVID-19疫情期间，可以及时获得包括疫苗和药品在内的负担得起的医疗产品，以及扩大基础医疗产品的研究、开发、生产和供应，有必要暂时放弃与贸易有关的知识产权协议（TRIPS）的相关义务。

【编译：木合塔尔·木拉提】