哈萨克斯坦是全球失业率最低的国家之一

哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 2020年哈萨克斯坦全年的失业率数据为4.9%

根据战略规划和改革署国家统计局提供的数据，哈萨克斯坦2020年的失业率数据为4.9%，与2019年相比仅微增0.1%。

哈萨克斯坦人力资源开发中心专家分析指出，就全球范围而言，哈萨克斯坦可以说是国际上失业率水平最低的国家之一。

例如，报告期内，美国的失业率数据从4.4%上升到了8.1%；加拿大的失业率达到了9.6%（+3.9），西班牙达到了15.5%（+1.4%）。

«观察独联体其他国家的失业率数据，会发现这些数据出现了‘跃升’。例如亚美尼亚（+4%）、阿塞拜疆（+2.3%）、乌克兰（+1.7%）、乌兹别克斯坦（+1.6%）。»人力资源开发中心战略和项目监管部门负责人阿里汗·卡拉巴耶夫说。

卡拉巴耶夫表示，正是由于哈萨克斯坦没有出现这样的跃升现象，哈国的失业率数据一直维持在低水平。统计显示，2020年全国同比仅新增8200多失业人员。2020年，中年（35~44岁）群体中登记的失业人数最多，从10.38万增加至10.94万人，此外邻近退休年龄（55~64岁）的群体也有增加，从5.95万增至5.49万。29~34岁群体的失业人数增加了4200人。

受新冠全球大流行影响，隔离限制措施期间，许多行业被迫停业，这一情况是导致失业率数据提升的主要因素。也就是说，在全国紧急状态实施期间，所有暂时停业的行业中的从业者，都被纳入到了«暂时失业人口»的数据当中。

与2019年相比，自雇人士的总数量下降了2.6%。在自雇人口的结构中，生产性就业人数一年内减少3.4％，低效率就业人数增加5.8％。

在经济复苏计划框架下，到2020年底，雇员人数增加到669万人，较2019年相比增加了五千多人。

与2019年相比，从事服务业、房地产交易以及医疗保健等行业的人数有所增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】