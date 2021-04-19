国防部：不会派出阅兵方阵参加今年在莫斯科举行的胜利日阅兵

哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 哈萨克斯坦国防部表示，2021年哈萨克斯坦武装力量将不会派出阅兵方阵，参加将5月9日在莫斯科举行的卫国战争76周年胜利日阅兵仪式。

国防部教育和思想工作司代表维塔利·阿达莫维奇在以在线模式召开的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦曾经在卫国战争胜利75周年的莫斯科胜利日大阅兵期间，派出过阅兵方阵参加阅兵式，但今年自一开始就没有这方面的计划。

由于新冠肺炎疫情形势的不稳定，哈萨克斯坦取消了2021年度祖国保卫者日（5月7日）和卫国战争胜利日（5月9日）的阅兵仪式。去年哈国也没有举办胜利日阅兵。

国防部表示，今年的祖国保卫者日和胜利日期间，在保障相关的卫生检疫规则的前提下，将会在各地举办小型的庆祝活动，并在属于国防部的网络平台（官网、社交媒体账号等）发布与胜利日有关的纪录片。

此外，根据惯例，将向曾经参与过二战的功勋老兵和功勋后勤人员发放补助金，组织探望等。

1945年5月8日深夜，法西斯德国正式签字投降。苏联将当年5月9日定为卫国战争胜利日并从那时起每年举行纪念活动，其中阅兵是胜利日最主要的活动之一。2020年俄罗斯卫国战争胜利75周年阅兵式因新冠疫情被推迟至6月24日举行。据俄总统新闻秘书佩斯科夫的话说，今年胜利日阅兵式将在5月9日举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】