日本所有都道府县都已发现变异冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/4月19日 —— 据日本《每日新闻》19日消息，传染性极强的变异冠状病毒“N501Y”确诊患者首次在日本山形县出现。日本去年2020年12月首次发现变异冠状病毒，之后疫情持续扩散。至此，日本全国47个都道府县都已发现变异冠状病毒患者。

山形县方面表示，18日、19日共出现三名确诊患者。“N501Y”是在英国、南非和巴西发现的变异冠状病毒，而在日本扩散的大部分是英国发现的毒株。日本国立感染症研究所认为，变异病毒的“实效再生产数（表示每名感染者可能传染给多少人）”是原有冠状病毒的1.32倍。据日本厚生劳动省数据，截至13日，疑似感染变异病毒的患者数量为3564人。

此外，据共同社19日采访相关人士获悉，鉴于冠状病毒变异毒株传播，日本东京都疫情恶化，预计将在本周后半段，判断是否要求日本中央政府发布紧急事态宣言。

据报道，日本即将放长假，东京都拟关注人员外出和感染人数的变化，幷在听取专家意见的基础上，得出是否发布紧急事态宣言的结论。

报道称，东京都于1月发布紧急事态宣言后，其3月上旬的近七天日均感染人数降至250多人；但之后，该项数据几乎一直在上升，截至4月18日，近七天日均感染人数已达586.4人，增加了300人以上。报道指出，正在关西圈蔓延的“N501Y”变异毒株在感染者中的占比也在增加。