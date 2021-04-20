卫生部长：新冠疫情形势有所改善

哈通社/努尔苏丹/4月20日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔在周二（20日）召开的政府例行工作会议上表示，国内新冠疫情形势正在趋于平缓，整体情况有所改善。

阿列克谢·崔在会上说，截至今日，哈国累计登记的新冠阳性病例共计292 250例，另有51 890例新冠检测为阴性但症状符合COVID-19的病例。

目前，根据流行病学检测报告，全国进入疫情«红区»已经持续了22天。与此同时，国内有8个地区也被列入了新冠疫情传播风险较高等级区域。

全国范围内，位于疫情传播低风险地区（绿区）的州包括突厥斯坦州和库斯塔奈州，区域地区处于疫情传播中等风险地区（黄区）。

部长指出，今年3月末疫情形势一度出现了恶化，但随着政府紧急采取的一系列防疫措施，目前整体形势已经得到了有效的控制。目前全国新冠病毒传播情况正在趋于缓和，疫情形势不断改善当中。

阿列克谢·崔表示，截至4月20日，全国范围内传染科病床使用率为41%，康复科病床使用率为27%。

其中，传染病科病床使用率最高的地区为西哈州（63%）、阿拉木图州（61%）和阿拉木图市（56%），康复科病床使用率最高的地区为阿拉木图市（53%）和努尔苏丹市（56%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】



