惠誉上调哈萨克斯坦银行体系评级展望至«稳定»

哈通社/努尔苏丹/4月21日 -- 国际评级机构惠誉发布哈萨克斯坦宏观经济形势和银行业研究报告，将哈银行体系评级展望由«负面»上调至«稳定»，主要依据是哈银行业贷款减值准备规模适中、银行利润率稳定和流动性储备充足。

报告指出，哈GDP增速放缓以及疫情对经济造成冲击，导致2020年哈贷款减值准备规模有所增加。由于贷款增长平缓且盈利水平稳定，多数银行近年来积累了大量资本准备金，资本充足率处于高位。现有的贷款风险主要与公司贷款集中度和美元化率较高，以及为长期项目融资有关。但企业贷款仅占哈银行业总资产的24%，其他类型资产贷款风险较低。预计2021年，企业和自然人贷款将分别增长5%和20%。由于缺少优质企业借款人，银行为追逐高利差继续扩大自然人贷款规模。近年来，哈个人贷款增速已超过居民名义收入增长水平。但哈总体贷款规模仍然较低，仅占GDP的9%。

惠誉认为，2020年12月，艾草银行完成对阿拉木图贸易金融银行的并购，是哈银行业在清理不良资产道路上迈出的重要一步。未来几年内，还有几家银行可能会成为监管机构的清理目标。2016年以来，7家中小银行因存在大量不良贷款遭到清理，大型银行则获得国家支持（主要以二级债和资产转让形式完成）。

惠誉指出，哈国家债务在债务总额中的占比较高，约为20%-25%。流动性充足是多数哈银行的竞争优势。但哈居民存款美元化率较高（截至2020年底为40%），多数银行仍需持有较多的外汇头寸。

【编辑：木合塔尔·木拉提】