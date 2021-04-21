哈中合作委员会科技合作分委会第九次会议线上举行

哈通社/努尔苏丹/4月21日 -- 据哈萨克斯坦驻华使馆消息，2021年4月15日，哈中合作委员会科技合作分委会第九次会议以视频方式举行，哈萨克斯坦教育科学部副部长达乌列诺夫与中国科技部副部长黄卫共同主持会议。

来自哈萨克斯坦教育科学部、外交部、赛福林农业技术大学、国家生物技术中心、生物学和植物生物技术研究所、哈萨克斯坦驻华使馆和中国科技部、外交部、陕西省科技厅、新疆维吾尔自治区科技厅、中国驻哈使馆等15个哈中相关机构的代表出席会议。

达乌列诺夫副部长在发言中指出，哈中双边科技创新合作对于推动两国关系发展具有重要意义，对于共同克服全球性挑战发挥了积极作用。达乌列诺夫副部长表示，两国重点科研机构、高校和企业共同致力于技术研发和成果产业化，为解决经济建设和民生领域实际问题提供了有效技术支撑。

达乌列诺夫副部长特别对中国荒漠化治理技术和经验在哈的实际应用给予高度评价。

黄卫副部长哈中应该坚定不移深化政治互信，扩大数字经济、医疗卫生等领域合作，打造中哈关系新增长点。在两国元首战略引领下，充分发挥哈中科技合作分委会统筹协调作用，进一步密切两国科技人文交流，启动双方政府间联合研发项目，加强在上海合作组织等多边框架内协调与合作，推动双方科技创新合作实现更快更好发展。

此次会议上，双方就哈中两国科技创新领域政策、发展现状等交换信息，总结了分委会第八次会议纪要执行情况，对于中哈未来科技合作研提建议，并重点就双方在政府层面共同征集并实施科技合作项目进行探讨。双方商定，将在本届会议框架下联合支持科研院所、高校和企业在农业技术、节能、新材料、化学技术、信息技术、生物学、自然资源与环境、地震学等优先领域实施有前景的科技合作项目。

会后，双方签署了《哈 中 合作委员会科技合作分委会第九次会议纪要》。

【编辑：木合塔尔·木拉提】