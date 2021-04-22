哈萨克斯坦对鞋类商品实行强制标签管理

哈通社/努尔苏丹/4月22日 -- 据哈萨克斯坦数字经济发展中心发布消息，哈计划自2021年7月1日起对鞋类商品实行强制标签管理。届时，在哈境内流通的鞋类商品必须加贴Data Matrix二维码。

消息称，对鞋类商品实行强制标签管理的法律文件批准生效后，未加贴数字标签的其他国家（包括欧亚经济联盟国家）鞋类商品将被禁止进入哈市场。法律文件生效前未加贴数字标签的库存商品允许在未来一年内继续销售。

上述规定涉及从生产商、进口商到零售商的所有鞋类商品市场参与者。所有市场参与者必须登陆商品标签和追溯信息系统办理注册登记手续，并获取系统自动生成的二维码。

进口商必须在商品清关前加贴数字标签，既可以在生产国境内加贴，也可以在位于哈境内的海关保税库内加贴。

数字标签既可以直接贴在鞋类商品上，也可以贴在商品标签或包装上。

目前，有关法律文件批准生效程序尚未完成，哈数字经济发展中心建议市场参与者提前做好适应新管理办法的相应准备。

实行鞋类商品强制标签管理，有助于打击市场上的假冒伪劣商品和非法进口商品，为本国生产商提供支持。对于消费者来说，一是可以通过数字标签确认所购买的商品为合法产品；二是可以通过«Naqty Onim»移动应用程序扫描二维码，获得关于商品的完整信息。

哈萨克斯坦自2020年10月1日起对烟草制品实行强制标签管理。2022年，计划对药品、酒精类商品和部分轻工产品实行强制标签管理。

【编辑：木合塔尔·木拉提】