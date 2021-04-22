总统主持召开阿特劳州社会经济发展问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/4月22日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日主持召开阿特劳州社会经济发展问题工作会议，并就该州的发展下达了7项工作指示。

托卡耶夫总统在线上会议上指出，阿特劳州在独立哈萨克斯坦的经济发展中占有特殊的位置，国内的首批重大投资项目都是在阿特劳州实施的，首批投资项目的实施为国家的经济和能源安全奠定了坚实的基础，将会始终密切关注石油地区人民的生活水平问题。

总统表示，总体而言，阿特劳州正在迅速发展。 目前，该州的经济占全国GDP份额的10％以上，约有30％的外国投资项目属于阿特劳州，该州在哈萨克斯坦工业总产值中的份额已达到20％。

总统在听完有关阿特劳州经济发展问题的工作汇报之后，概述了该州发展的具体目标。

“尽管疫情造成了种种困难，但我们仍应集中精力重建国家经济。 当前，全世界已经进入了危机后的发展阶段。 在这一过程中，我们也不能掉队 ” 。总统说。

总统指出，在这方面，应着重解决以下几个任务：第一 - 石油和天然气工业的发展，第二 - 道路的发展，第三 - 就业，第四-加强医疗卫生系统，第五-该地区的可持续能源供应，第六-该地区的供水，第七-阿特劳州的环境状况。

具体来说，第一，总统要求政府应与当地政府一同监督重大石油和天然气项目的及时实施。有必要充分开发卡沙甘油田，这将使每年的石油产量增加1500万吨，并创造就业机会。阿特劳州 “国家工业石化技术园 ” 经济特区的工作也存在一些问题，经济特区基础设施建设尚未完成。 2015年，为该经济特区设施的发展拨款1620亿坚戈。总统指示加快完成这方面的相关工作。

第二，谈到道路发展问题时，总统对该州交通事故发生频率的增加表示了担忧。在这方面，总统指示政府提出一项建议，以最大程度地提高国家的运输和过境潜力。 此外，指示有效利用城市道路，建立单一交通控制中心。

第三，谈到就业相关问题的总统表示，当前，阿特劳州的平均生活水平高于国内其他地区， 平均工资为35.8万坚戈，是全国平均水平的1.6倍。 但是，该州正在实施的“扩展未来 ” 项目即将结束，这将使5.5万人在未来三年内失业。在这方面，州政府正在计划为3.1万人提供就业机会。总统指出，这不仅是阿特劳州的任务，政府也应采取相关措施。

第四，要求及时采取为医院和药店提供药物保障等措施，防止疫情的进一步蔓延。

第五，该地区稳定发展的重要因素之一是提供可持续能源，政府需要采取这方面的综合措施，以解决出现的相关问题。

第六，最重要的问题之一是阿特劳州的供水问题。乌拉尔河流域的生态状况日渐恶化。 在这方面应与俄罗斯共同制定解决方案。

第七，公民的生活质量和健康状况与环境状况直接相关。哈萨克斯坦已经通过了符合最佳国际标准的新环境法规，应在石油和天然气公司中引入该领域中最好的可用技术。

【编译：阿依波塔】