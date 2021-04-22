哈通社/努尔苏丹/4月22日--哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦将扩大邮政领域合作。

在这方面，哈萨克斯坦国家邮政公司总裁哈纳特·阿勒普斯巴耶夫和乌兹别克斯坦邮政公司总裁阿里谢尔·法伊祖拉22日在塔什干举行的会谈中达成共识。

两国国家邮政公司负责人签署了旨在加强国际邮件以发展电子商务的文件。 该协议将使哈萨克斯坦企业家能够扩大销售市场，并改善其向乌兹别克斯坦的商品供应。

哈纳特·阿勒普斯巴耶夫表示，哈萨克斯坦国家邮政公司正在扩大与乌兹别克斯坦邮政的合作，这对所有市场参与者都有利。“乌兹别克斯坦的消费者可以使用我们的商品，哈萨克斯坦公司将通过电子商务扩大其销售市场。哈萨克邮政公司支持国内企业家在尽可能短的时间内向邻国运送大量商品。 因此，已成为企业界的可靠合作伙伴，并促进了电子商务的发展。 ”

从今年5月1日起，两国邮政部门计划将邮件交换的频率增加到每周5次。

去年，从哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦运送了大约23 000件包裹，信件和EMS。 从乌兹别克斯坦发送到哈萨克斯坦的邮件数量约为15 000件。 此外，中国通过哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦运送了约30万公斤国际邮件。

【编译：阿依波塔】