哈萨克斯坦任命新的驻冰岛荣誉领事

哈通社/努尔苏丹/4月23日 – 哈萨克斯坦外交部任命西古杜尔·阿特里·琼森为哈驻冰岛荣誉领事。

据外交部消息，哈萨克斯坦驻英国大使兼驻冰岛和爱尔兰大使叶尔兰·伊德里索夫22日与冰岛外交部礼宾服务司副司长兼经济事务司司长彼得·托斯滕森以及Arctic Green Energy公司副总裁、首席顾问、新任哈萨克斯坦驻冰岛荣誉领事西古杜尔·阿特里·琼森举行了视频在线会晤。

会议期间，双方就进一步扩大哈萨克斯坦和冰岛之间贸易、经济和投资合作的问题进行了讨论，并着重就可再生能源、旅游业和体育领域的合作前景交换了意见。

双方还讨论了冰岛Arctic Green Energy公司在哈萨克斯坦开发地热能源的情况。Arctic Green Energy以其在开发环保型可再生能源方面的成就而闻名，包括城市的集中供热、发电以及将地热能用于农业目的。该企业与中国石化公司合作开展了一项用于中国城市供热和制冷的地热项目。

有鉴于冰岛在地热能源方面的丰富经验，哈萨克斯坦与冰岛两国在这一领域的合作将具有极大地可行性和前景。

会上，关于即将在格拉斯哥举行的联合国全球气候变化会议筹备情况也受到了关注。

在会议结束时，伊德里索夫外长向与会人员介绍了阿斯塔纳国际金融中心的现状和发展情况，强调该中心使用英国法律原则，为中亚地区的投资者创造了前所未有的条件。 外长建议Arctic Green Energy公司可在金融中心设立代表处，并积极关注哈萨克斯坦的绿色能源项目开发。

【编译：木合塔尔·木拉提】