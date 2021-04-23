总统接见总理和卫生部长

哈通社/努尔苏丹/4月23日--据总统府新闻局消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日接见政府总理阿斯哈尔·马明和卫生部长阿列克谢·崔。

会谈期间，总理和卫生部长向总统就国内疫情形势，新冠疫苗接种工作进度，国内社会经济发展中的重要问题做出了工作汇报。

向总统讲述大规模接种疫苗相关措施的总理表示，根据计划，从4月份开始将每个月为200万人接种疫苗。

同时，还向总统介绍了向全国各地运送国产疫苗相关情况。总理说，哈萨克斯坦是最先研发新冠疫苗的十个国家，最先注册的五个国家之一。 他还指出，将从从4月26日起在全国范围内普及使用“ASHYQ ” 应用程序，这将使疫情形势处于 “红区 ” 和“黄区 ” 的经济部门安全运行。

根据向总统做出的汇报，当前全国传染病医院的满床率为42%，重症监护的满床率为28%。PCR实验室每天可为多达12.3万人提供服务。同时，已配备必要的药品和个人防护用品，以及25000张病床。全国各地配备现代化医疗设备的传染病医院也在正常运转。

此外，总理还向总统讲述了将于4月29-30日召开的欧亚议会间理事会会议的筹备情况，以及吸引投资，就业保障等工作详情。

最后，总统就扩大国产疫苗的产量，并保障其供应量问题下达工作指示。

【编译：阿依波塔】