欧亚经济联盟确定烟酒产品电子标签管理办法

哈通社/努尔苏丹/4月26日 -- 欧亚经济委员会执委会主席顾问马尔金娜当天出席媒体吹风会时表示，应吉尔吉斯斯坦提议，欧亚经济委员会理事会对烟酒产品电子标签管理办法进行讨论。各成员国商定，将根据本国法律对烟酒产品实行电子标签管理，而不会考虑制定欧亚经济联盟统一的烟酒产品电子标签管理办法。

马表示，理事会作出上述决定主要是考虑到各成员国均通过本国的消费税政策对烟酒产品流通进行管理。目前，欧亚经济委员会正在讨论加强对联盟境内流通的烟酒产品实行可追溯管理。应俄罗斯经济发展部建议，委员会将研究是否对联盟成员国出口的烟酒产品实施海关过境货物监管。欧亚经济联盟现行的海关出口监管办法不要求强制使用海关标识（海关关封、数字标签等），也未规定将货物从联盟境内运抵目的地的时限。部分高税率商品（如烟酒产品）名义上对外出口，实则并未运出联盟境内，而是替换为其他品名后在联盟成员国之间流通。

据悉，俄罗斯自2020年7月1日起对卷烟类商品实行强制标签管理。俄罗斯工贸部部长曼图洛夫表示，由于实行强制电子标签，2020年俄烟草市场非法商品比例从15.5%降至10.5%。关于酒精类商品，俄罗斯于2020年4月1日至2022年8月31日对啤酒和低酒精饮料实行标签管理试点。