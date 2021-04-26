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    10:26, 26 四月 2021 | GMT +6

    哈萨克影后斩获俄罗斯最佳女演员大奖

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    哈通社/莫斯科/4月26日 – 俄罗斯最高电影奖项——尼卡奖公布了2019年度最佳演员的评选结果。

    根据评委会的表决，哈萨克斯坦女演员萨玛勒·叶斯利亚莫娃和俄罗斯女演员维多利亚·米罗申尼科分别凭借各自在影视作品《小家伙》和《迪尔达》中的角色塑造，赢得了2019年度尼卡奖最佳女演员殊荣。

    而朱莉娅·维索斯卡娅和硕勒潘·哈玛托娃则拿下了尼卡奖2020年度最佳女演员奖。

    由于新冠全球大流行，去年尼卡奖未能如期举行颁奖典礼。

    颁奖仪式于上周日在莫斯科补办，尼卡奖组委会在仪式上宣读了获奖演员的名单。

    在俄罗斯导演谢尔盖•德沃尔切沃依执导的电影《小家伙》中扮演女主角的萨玛勒•叶斯利亚莫娃，因出色的角色塑造和精彩动人的表演，于2018年荣获戛纳电影节最佳女演员奖项。

    她此后还获得了亚洲电影节（Asian Film Awards Academy）亚洲最佳女演员奖项。

    叶斯利亚莫娃出生于1984年9月1日。2011年毕业于俄罗斯戏剧艺术学院（GITIS）。此前，她曾参演《图潘》等影片。2008年，《图潘》荣获戛纳电影节«一种关注»单元奖。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


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