印度新冠危机恶化 英、德、美等国伸手援助

哈通社/新德里/4月26日 —— 据路透社报道，印度周一公布的新增新冠病例人数连续第五天创新高，包括英国、德国及美国等国家都承诺将给予紧急医疗援助，以协助印度应对这场令其医疗体系陷入瘫痪的危机。

印度过去24小时新增352,991个新冠病例，德里等地的医院人满为患，在耗尽医用氧气及床位之后被迫拒绝收治病患。

首都新德里Sir Ganga Ram医院的发言人表示，“目前医院已经进入不择手段的模式，陷于了极端危机状态。”

印度总理莫迪周日呼吁所有民众接种疫苗，并且要小心应对疫情，在此同时各地医院及医生皆发出告急通知，声称他们无法应付大量病患涌入。

在新德里等一些疫情最严重的城市，许多遗体在临时场所集体火化。

NDTV电视台播放了东部比哈尔邦(Bihar)三名医护人员拖着遗体去火化的画面，因为担架已不够用。

美国麻省理工学院的政治学教授Vipin Narang在Twitter上说，去过火葬场就会知道，死亡的气味会一直挥之不去。

“我为我所有在德里和印度经历这场地狱的亲友感到痛心。”

美国总统拜登周日表示，美国将向印度运送疫苗、医疗设备和防护装备的原材料。包括德国在内，越来越多国家加入了承诺提供物资行列。

卫生部的数据显示，拥有13亿人口的印度，新冠病毒感染总数为1,731万例，在隔夜有2,812人病故后，死亡人数为195,123。不过，卫生专家表示，死亡人数可能要高得多。

第二波疫情的规模周一打击了油价，因交易商担心印度这个全球第三大石油进口国的燃料需求将下滑。

尽管第二波疫情来势汹汹，政界人士，尤其是莫迪，照样举行有数以千计人参加的大型集会而招致批评。

数个城市已下令实施宵禁，并部署警力来强制保持社交距离和佩戴口罩。

尽管如此，周一西孟加拉邦举行的选举，料将有约860万名选民进行投票。这场选举是本周结束的八阶段选举的倒数第二阶段。