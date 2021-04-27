电子商务在哈发展迅速 已占零售总额的十分之一

哈通社/努尔苏丹/4月27日 -- 电子商务在哈萨克斯坦零售总额中所占的份额已达到10%。

据哈阿塔梅肯官网消息， 电子商务在世界范围内正在加速发展。全球和各国市场的波动、科学进步和创新技术的引进，以及社会的信息化和数字化已经成为该行业增长的主要动力。

全球互联网支付的势头逐年增强。2020年，全球电子商务总量达到4.3万亿美元，同比增长27.6%(3.4万亿美元)。与此同时，电子商务在零售总额中的份额也在不断增长:2020年该指标达到18%(2019年为13.6%)。

EMarketer预测，电子商务领域的积极增长态势将在未来几年持续下去。到2024年，专家预测销售额将增长到6.4万亿美元，占全球零售贸易总额的21.8%。

就国家而言，中国、美国、英国、日本和韩国的电子商务体系最为发达。

哈萨克斯坦电子商务市场也在快速增长。三年来，电子商务占零售贸易总量的比重明显上升，新冠疫情加速了这一进程。如果2018-2019年电子商务的份额分别为2.9%和3.8%，那么2020年这一比例增加了近两倍，达到9.7%。

哈萨克斯坦的电子商务有助于发展和增加国内外贸易量、非现金支付、降低经营成本、减少影子资金周转。到2020年，非现金支付量增长了2.4倍，达到35.3万亿坚戈。今年的增长趋势也明显加速，2021年1-2月非现金支付金额达到7.8万亿坚戈，比去年同期增长了2倍多。与此同时，通过互联网和手机进行的在线支付占总金额的82%。

在国际支付系统中，99.1%的非现金交易由万事达国际和维萨国际支付。

在B2C和B2B细分市场，电子商务的数量显著增长。这是由于贸易POS终端的基础设施的普及，Apple Pay和Samsung Pay进入哈萨克斯坦市场，银行通过奖金和现金返还刺激了客户，以及积极使用了非现金支付。现在，全哈有超过10.8万家贸易企业可以用非现金方式支付商品和服务。

中小企业已经获得了很多机会转向非现金支付模式。例如，国际支付系统MasterCard - Tap on Phone的服务允许中小企业使用智能手机作为终端接受非接触式支付。这样，企业家就可以节省购买POS终端的费用，也大大扩大了他们的客户群。目前，快餐企业、零售商店、花店、出租车等对这项服务的需求最大。这项服务的特点是高度安全——万事达卡是为商家和客户提供安全支付的领导者。

然而，在哈萨克斯坦，电子商务中的B2B和B2C部分仍然不发达。通常，由于卖方和制造商对电子商务平台的存在及其工作方式、与分销商的关系的具体细节的无知，使得B2B电子商务的发展速度减慢了。

在这种情况下，政府出台了向小型企业提供援助的措施。哈萨克斯坦贸易发展国家规划指出，为提高企业家在电子商务领域的能力，将举办培训活动，帮助卖家进入电子商务市场。

【编辑：木合塔尔·木拉提】