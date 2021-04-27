阿拉木图市工业园推出多项优惠政策吸引企业入驻

哈通社/阿拉木图/4月27日 -- 阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫在工作视察中了解了创建小型工业园区项目的进展，该项目将提供超过1000个工作岗位。

市长了解了阿拉木图工业区四个小型工业园区的建设进度。园区预计在矿业、家具业、轻工业等领域有30家企业入驻，新增就业800余人。

萨金塔耶夫指示按时高质量地完成园区基础设施建设工作。工业园区首批三个入驻企业计划于今年6月投产，项目投资超过32亿坚戈。

另外四个小型工业园区，总面积达13.4万平方米。新增企业32家，新增就业230人。这些设施是通过改造以前闲置的厂房建筑而投入运营的，资金来源于阿拉木图金融有限责任公司的优惠融资。还有约有11亿坚戈的民间资金投入建设。

阿拉木图市市长强调了该项目对建立小型工业园区的重要性，得益于小型工业园区，企业家们有机会在准入地区开设或扩大业务。固定成本定为每平方米1000坚戈，价格不受货币波动影响，租赁期限长达5至7年，这将解决城市中部分产品的短缺问题。

该项目由阿拉木图市长萨金塔耶夫发起，作为«阿拉木图企业2025»计划下支持中小企业综合措施的一部分，其特点是向投资者提供优惠贷款。与此同时，他们将自己的资金用于重建空置的建筑，或利用提供的基础设施建造新的房舍。此外，该项目还可从阿拉木图金融有限责任公司和MFO阿拉木图有限责任公司申请低息贷款。

总体而言，在支持阿拉木图中小企业的各种计划框架下，计划在创业领域创造超过1万个就业岗位，这将给阿拉木图市的经济发展提供强大的推动力。

【编辑：木合塔尔·木拉提】