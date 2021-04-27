突厥斯坦州新建混凝土加工厂举行工程奠基仪式

哈通社/突厥斯坦/4月27日 -- 突厥斯坦州政府新闻中心消息，该州的沃尔达巴斯县将建立一个新的混凝土加工厂，新工厂设在«Badam»工业区。

RZN公司计划投资约80亿美元用于生产蒸压硅酸盐加气混凝土。该工厂每天将生产1000块蒸压加气混凝土，为150人提供就业机会。

突厥斯坦州副州长梅尔詹·米尔扎利耶夫和沃尔达巴斯县行政负责人努尔博乐·图拉什别科夫参加了项目奠基仪式。





今年，在«工业化路线图»框架下，突厥斯坦州已启动了3个项目，计划创造300多个就业岗位。其中，Standart Petroleum & Co公司的石化加工项目产能为100万吨/年。该项目的总投资为240亿坚戈。将为200人提供就业机会。

Na construction公司引进新技术成立的陶瓷厂项目，总投资26亿坚戈，将创造100个就业岗位。Aleksandrovskiy Sad公司的蔬菜储存项目估计投资为80亿坚戈。





突厥斯坦州副州长梅尔詹·米尔扎利耶夫表示，在马科塔阿尔勒县和突厥斯坦市大型建筑的修复工作中，人们注意到部分产品短缺的问题。

“本州良好的投资环境使我们能够吸引最优秀的投资者。统计数据也证明了这一点。去年，突厥斯坦州在招商引资方面名列前茅，成为固定资产投资增长的领导者。来突厥斯坦州的投资者在项目的各个阶段都得到了全面的支持。今年该州的建材企业将把本地生产的蒸压加气混凝土供应给本国建筑企业。 ”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】