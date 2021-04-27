世卫组织表示将尽一切努力帮助印度对抗新冠疫情

哈通社/努尔苏丹/4月27日 -- 世界卫生组织总干事谭德塞形容，印度的新冠疫情严重程度«令人悲伤至极»，世卫组织正加派人员运送医疗物资到印度，协助对抗疫情。

谭德塞表示，世卫组织正尽一切所能，为印度提供必要的医疗器材和供应，包括数以千计的氧气浓缩器、预制流动医院和实验室物资。

此外，世卫组织也调派2600多名各领域专家同印度当局携手对抗疫情。

印度新一波疫情失控，累计病例已破1700万起，其中19.5万多人死亡，是全球病例第二多的国家，仅次于美国。

世卫也警告，印度的现况可能在其他国家发生。一项华盛顿大学的最新研究预计，印度将在5月中进入疫情高峰期，估计到时每天新增死亡病例可多达5600起，比目前高出一倍。

印度也预料将在这个星期六，收到第一批来自俄罗斯的卫星五号疫苗。俄罗斯制药公司说一旦获得当局批准，将在5月底前运送100万包瑞德西韦药物到印度。

新增确诊病例持续走高，当地卫生官员促请民众，不管在任何时候都应佩戴口罩。当局还启动了许多措施，力图控制疫情的扩散。

【编辑：木合塔尔·木拉提】