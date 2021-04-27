新冠肺炎：全球疫情形势

哈通社/努尔苏丹/4月27日--根据美国约翰斯·霍普金斯大学公布的疫情数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超过1.47亿例。

其中，8500万人已痊愈，5900万人仍在接受治疗。累计死亡病例达310万例。

欧盟正式就阿斯利康合同违约提起诉讼

欧盟委员会一名发言人当地时间26日表示，欧盟委员会已于23日正式起诉阿斯利康制药公司，理由是该公司未能履行新冠疫苗交付义务。

该发言人表示，欧盟27个成员国一致支持欧盟委员会的决定。

欧盟委员会负责卫生与食品安全的委员基里亚基季斯当日在社交媒体上表示，欧盟的首要任务是确保新冠疫苗按时交付，保护欧盟民众健康，鉴于此，欧盟委员会决定与所有欧盟成员国共同对阿斯利康制药公司提起法律诉讼。她表示，每一剂新冠疫苗都至关重要，都能拯救生命。

援助印度

印度卫生部25日公布的数据显示,该国较前一日新增新冠确诊病例349691例，已连续4天单日新增病例超过30万例,新增死亡2767例。印度因疫情成为全球的重点关注对象。

周一，美国和英国开始向印度提供生产疫苗所需的材料和呼吸机等其他医疗设备。

其中，8500万人已痊愈，5900万人仍在接受治疗。累计死亡病例达310万例。

欧洲自由

从4月26日起逐步重新开放酒吧,餐馆,体育馆,游泳池,电影院和剧院。

大利总理德拉吉上周宣布4月26日重新开放市场，并指重启面临的风险是恢复经济必须面对的合理风险，但重启遭到了意大利专家的质疑，他们担忧一旦开放疫情会反弹，呼吁继续保持关闭。

法国

三周的休息之后，周一，100万名儿童回到学校和幼儿园。

葡萄牙

疫情出现以来，葡萄牙第二次发布新冠肺炎covid-19疫情报告的零死亡记录。

美国

欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间25日在接受《纽约时报》采访时表示,欧盟有望在今年夏天对美国游客开放边境。

【编译：阿依波塔】