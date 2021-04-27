政府总理视察曼格斯套州

哈通社/努尔苏丹/4月27日—哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明27日前往曼格斯套州进行视察，对当地农工综合体、交通和旅游领域的投资项目实施以及当地民众的疫苗接种情况进行了了解。

据政府总理官网消息，总理首先前往图普卡拉甘区参观了«阿克套农业»家禽场。 该农场于今年4月投入使用，农场中包括孵化场、加工厂以及家禽屠宰场，其鸡肉年产量达5000吨。据悉，该农场可满足曼格斯套州国内市场需求的近50%，其首批产品计划今年6月投入市场。

随后，总理在穆奈勒区参观了占地面积为85公顷的«Aktau Green House»温室项目。据了解，该项目将分两个阶段实施。第一阶段的投资额达260亿坚戈，截止今年12月，项目将创造180多个工作岗位，蔬菜年产量将达到8000吨。而项目第二阶段计划截至2022年底将就业岗位扩至430个，温室综合体规模增至1.3万吨。

此外，总理还视察了从国际机场至阿克套度假区的道路重建，«杰特拜-库里克»的公路翻修，以及该地区其他道路项目的实施情况。

同时，马明总理还前往参观了位于阿克套市的主要旅游基础设施，包括主题游乐园、高尔夫场、以及总客房数量达到600间的费尔蒙（Fairmont）、希尔顿（Hilton）和阿夸丽娜（Aqualina Resort）等酒店。

最后，总理前往«亚辛»医疗中心，并了解了该地区民众新冠疫苗的接种情况。

【编译：达娜】