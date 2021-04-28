北部地区的移民安置补贴将提高两倍

哈通社/努尔苏丹/4月28日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布消息称，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的指示，自哈国南部向北部地区移民的人员安置补贴费用加工由35倍按月计算指数提升至70倍按月计算指数。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。

劳动和社会保障部消息称，根据社会经济发展情况的需要，按月计算指数每年会相应的进行调整。补贴金额也将随按月计算指数的变动而同时发生变化。

例如，2017年为每一名政策范围内移民北部地区的人员提供的最低限额租房补贴为3.4万坚戈，而2021年这一补贴的金额为4.37万坚戈/人。

劳动部代表称，根据总统的指示，已经开始对《劳动》国家规划进行相应的修订，以尽快落实总统关于将移民安置补贴金额提升两倍的任务要求。

在相应的修订正式完成之后，一次性支付给移民的安置补贴金额将由10.21万坚戈/人提高至20.42万坚戈/人。

据悉，哈萨克斯坦出台旨在促进生产性就业发展和大众创业的2017-2021年«劳动»国家计划，已使哈国的移民负平衡减少到15％。

此外，根据相关政策移民北部地区的居民，已有76%获得了相应的工作安排。

【编译：木合塔尔·木拉提】