马吉利斯批准哈阿两国移徙领域合作协议

哈通社/努尔苏丹/4月28日—哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）28日召开全体会议，会上审议并通过了《关于批准哈萨克斯坦政府与阿塞拜疆政府间移徙领域合作协议》法案。

哈萨克斯坦政府与阿塞拜疆政府间移徙领域合作协议于2019年10月14日在巴库市签署。阿塞拜疆议会已于同年12月14日批准通过该协议。

哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔艮巴耶夫介绍称，协议规定了哈阿两国在有关移民领域的信息交换和合作方面的相关制度。该法旨在交换有关公民身份的信息，提高对非法移民的管制力度，打击双重国籍等行为。

据内务部长介绍，2018年共有5万名阿塞拜疆公民入境哈萨克斯坦，2019年有4.8万阿塞拜疆公民入境。而哈萨克斯坦在2018年有2.8万人、2019年有2.9万人前往阿塞拜疆。2020年由于新冠疫情两国移徙人数骤减至5000人。

迄今为止，哈萨克斯坦共批准了23项有关移徙领域的国际协定，并正在制定8项国际协议。相关文件有助于建立非法移民信息交流互动机制，解决遣返问题，确定外国公民在哈停留时间，完善旨在防止双重国籍现象的制度建设。

【编译：达娜】