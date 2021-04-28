美国将对哈萨克斯坦的气候政策提供支持

哈通社/努尔苏丹/4月28日 —— 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆·穆尔扎哈利耶夫和国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫28日同美国总统气候特使约翰·克里举行视频会晤，讨论应对气候变化问题。

美国气候特使表示，美方愿意对哈萨克斯坦的咸海问题与实现碳中和目标提供支持。

哈萨克斯坦代表就实现碳中和目标采取的相关措施与新的环保法内容进行了介绍。哈方指出，尽管拥有传统能源资源，哈萨克斯坦正在积极落实巴黎协议的目标。

此外，哈方对“绿色”融资项目框架下加强与美方的合作伙伴关系问题表现出浓厚的兴趣。

美国气候特使高度评价了哈萨克斯坦气候变化应对措施，并指出了哈萨克斯坦总统托卡耶夫去年12月在气候峰会中提出的目标和任务的重要性。

生态部长指出，考虑到哈萨克斯坦在独联体国家当中第一个签署批准巴黎气候协议的国家，并在中亚国家当中推动“绿色经济”发展的领头羊，建议在哈萨克斯坦设立气候问题中亚地区枢纽。

美国气候特使指出，氢生产是替代传统能源最有前途的方向。

会上，哈方提出今年秋季在突厥斯坦举行C5+1国家环境部长会议建议。美方对此表示了支持，并指出了通过区域对话促进工作进度的重要性。

与会者还就恢复咸海生态环境和中亚国家其他环境问题进行了讨论。

此外，哈方向美国代表介绍了我国在地质、绿色能源和创新科技领域的投资潜力。

【编译：小穆】