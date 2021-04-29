哈萨克斯坦驻撒马尔罕总领事馆正式开馆

哈通社/撒马尔罕/4月29日 —— 据哈通社驻乌兹别克斯坦记者报道，哈萨克斯坦驻撒马尔罕总领事馆开馆仪式29日隆重举行。

哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使达尔罕·萨特巴勒德和撒马尔罕州州长叶尔肯江·图尔迪莫夫出席了仪式。

哈萨克斯坦大使在致辞中说：“在撒马尔罕开设哈萨克斯坦共和国总领事馆是两国总统达成的共识的成果。当前，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区的最大贸易伙伴，占我国与中亚各国相互贸易总额的50%以上。此外，乌兹别克斯坦企业也积极参与着哈萨克斯坦市场。”

萨特巴勒德大使表示，撒马尔罕是乌兹别克斯坦重要的战略、旅游、经济和交通中心。

“撒马尔罕不仅吸引哈萨克斯坦游客，也吸引了哈萨克斯坦商界的关注。城市拥有悠久的历史和光明的前途。接下来，撒马尔罕的政治地位将不断提高，旅游和投资潜力也将不断提升。我相信，驻撒马尔罕总领馆将为促进哈乌两国睦邻和传统友谊合作关系的发展做出贡献。”哈萨克斯坦大使说。

撒马尔罕州长指出了开设哈萨克斯坦总领馆在扩大双边战略合作伙伴关系中发挥的重要作用。

“这无疑是历史性事件。我们将对哈萨克斯坦驻撒马尔罕总领事馆提供必要的支持。两国合作关系的高质量发展水平符合两国兄弟人民的长期友谊利益，并将是确保中亚和平稳定和安全快速发展的重要因素。”图尔迪莫夫说。

【编译：小穆】