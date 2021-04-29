欧亚经济联盟将审议《统一天然气市场协定》

哈通社/努尔苏丹/4月29日 —— 据国际文传电讯社报道，欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇日前表示，欧亚经济委员会收到由俄罗斯起草的《欧亚经济联盟统一天然气市场协定》草案，并已分发给联盟各成员国研提意见。

据报道，委员会理事会请求各成员国加快内部审核进度，以便将该问题提交5月21日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹召开最高欧亚经济理事会审议。

按照计划，《协定》将于2022年批准。

据了解，欧亚经济委员会能源司已制定完成《协定》审批进度计划。按照计划，《协定》草案中还应纳入关于联盟天然气管网的统一接入规则，目前俄方尚未提交。

2020年末，最高欧亚经济理事会通过关于建立欧亚经济联盟统一天然气市场转入第二阶段的决议。第二阶段的主要任务是建立联盟统一天然气市场的基础设施、技术和法律基础，包括签署《关于建立统一天然气市场条约》。

《条约》中将包含统一天然气市场的运行和管理原则；联盟成员国在自第三国进口天然气及向第三国出口天然气过程中开展相互协作的程序；确保联盟各成员国接入天然气管网的原则；统一天然气市场价格政策及管输费用原则等。

按照计划，欧亚经济联盟统一天然气市场应于2025年正式启动。