哈萨克斯坦将提高对进口建材的质检标准

哈通社/努尔苏丹/4月30日 -- 贸易和一体化部与哈水泥和混凝土生产企业协会«QazCem»的代表举行了行业在线会议，讨论了行业热点，以及授权机构采取措施打击伪造水泥产品在建材市场上非法流通等问题。

贸易和一体化部长苏力坦诺夫指出，目前，哈萨克斯坦水泥在国内外市场上具有高质量和竞争力，有第二代工厂。但市场上也开始出现假冒、廉价的水泥产品。

经过4年的共同努力，KTRM与行业专家在实践中共同制定了一整套标准化和技术规范的工具和机制。

因此，在拟订的总计划的框架内，哈贸易部同«QazCem»工业协会举行了会议，讨论和拟订消除现有问题的方案。修订《建筑物和构筑物、建筑材料和产品安全技术条例》。

KTRM的负责人阿本诺夫表示，这一决定将进一步迫使水泥行业市场的所有参与者，包括外国制造企业(进口企业)，都要按照该哈国国家标准进行强制性合格确认。

阿本诺夫还表示，从2021年7月1日起，哈萨克斯坦《技术管理法》正式生效。目前，技术法规与计量委员会将采取预防性控制的形式，对各州执行技术法规要求的情况进行监督，如果有违规行为，将抽取产品样本以在实验室进行检测。

但阿本诺夫指出，如果没有产品检测能力，也就是说，没有适当的实验室，国家监管将无法有效识别假冒产品，无法保护国内市场免受来自国外低质量水泥供应的影响。因此，KTRM的首要任务是发展检测实验室。2021年4月27日，«Sapa Inter System»水泥质量检测实验室获得了电子认可证书，将提供根据哈国标准的检测服务。

【编辑：木合塔尔·木拉提】