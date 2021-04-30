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人民团结日之际首都将举办一系列文艺活动
哈通社/努尔苏丹/4月30日—据市政府新闻消息，在5月1日人民团结日到来之际，首都努尔苏丹将举办一系列线上和线下文艺庆典活动。
5月1日：
世博园内的Nomad city hall将举办«团结和睦—哈萨克斯坦»节日音乐会；
高尔基俄罗斯剧院将举办«Prima donna»话剧表演；
努尔苏丹市政府第5和第12图书馆将举办线上儿童创意画展；
哈巴尔电视频道将于14：30推出节日音乐会；
«阿斯塔纳»音乐厅将于14：30举办«团结之家»线上音乐活动；
«阿勒吉尔（ALZHIR）»博物馆将举办«民族团结-国家财富»展览会；
阿斯塔纳马戏团剧场将举办«我们在一起»线上活动；
和平和谐宫将举办«哈萨克斯坦民族和睦大会-和平与和谐的象征»线上图片展；
5月1-2日：
木偶剧院将于12:00、14:00和16:00举办朱尼索夫的«祖国»话剧表演；
5月3日：
«阿勒吉尔（ALZHIR）»博物馆将举办«和平--友谊之摇篮»线上讲座。
萨肯•赛弗林博物馆将举办«民族团结-国家支柱»线上图片展。
值得一提的是，节日期间的各种活动将严格按照防疫规则举行。
【编译：达娜】