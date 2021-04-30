欧亚经济委员会贸易委员谈欧亚大陆数字联通

哈通社/努尔苏丹/4月30日 —— 据欧亚经济委员会官网消息，欧亚经济委员贸易委员斯列普涅夫27日以视频形式出席世界经济论坛“绿色和数字化转型的智能连接”会议。

斯列普涅夫表示，当前，正在发生的技术变革将带来«去一体化»的风险，新冠肺炎大流行则使这种风险成倍上升。因此，需要制定明确的任务目标，以使各国能够动用现有资源，确保欧亚大陆互联互通。一是要支持世贸组织电子商务谈判，力争在年底举行的部长级会议（MC12）框架下达成协议。二是制定清晰透明的数字基础设施和互联网准入规则，对确保欧亚大陆的连通性具有关键作用。三是为数字领域大型企业制定行为准则，世贸组织应为此充分发挥自身价值。

关于欧亚数字运输走廊，斯列普涅夫表示，目前，包括欧亚经济联盟在内的欧亚大陆不同地区已实现重要文件跨境交换、可追溯和事先通报。2020年，中国、欧亚经济联盟和西欧之间的铁路货运量增长50%。2021年1-2月，过境欧亚经济联盟国家的中欧班列开行量超过2000列，是上年同期的两倍。建立统一的数字化管理交通网络将为欧亚地区贸易发展增添动能。

斯列普涅夫表示，欧亚经济联盟成员国正在航空、氢能和核能、新材料、农业等领域开展技术合作。必须在充分考虑各类政治和安全风险的基础上制定统一规则，有利于联盟在欧亚大陆建立技术平台，避免各国自行其是。应采取协调一致的方法，建立碳足迹平台，发展绿色经济，促进贸易增长。