欧亚经济联盟拟收紧跨境电商个人免税进口门槛

哈通社/努尔苏丹/5月4日 -- 欧亚经济委员会执委会主席助理马尔金娜表示，欧亚政府间理事会会议审议分阶段收紧联盟成员国公民通过跨境电商平台购买自用商品的免税门槛问题。

马表示，会议多次提到，联盟成员国生产商与诚信进口商面临外国电商平台的不公平竞争。欧亚经济委员会将同联盟成员国政府一道，逐步收紧联盟成员国公民通过跨境电商平台购买自用商品的免税门槛。目前，欧亚经济委员会正与联盟成员国主管部门进行谈判，共同探讨分阶段收紧免税进口门槛的技术细节。

俄罗斯此前提出，应降低公民通过境外电商平台购买商品的免税进口门槛。2021年2月，俄财政部长西卢阿诺夫表示，俄应与联盟伙伴合作，说服各方同意降低免税进口门槛，以便对跨境电商贸易征收相应费用，确保通过跨境电商平台进口的商品不会在俄商品市场形成不公平竞争。俄方还提议将电子商务作为联盟框架下单独监管类别。

马表示，目前，联盟成员国均已启动本国的电子商务试点项目。会议提出在联盟国家继续推动实施类似试点项目，并对电商运营机构进行测试。该项目的主要任务在于按照«单一窗口»原则，简化网购消费者与联盟成员国政府部门间的互动关系。试点项目结果将提交欧亚政府间理事会审议。

【编辑：木合塔尔·木拉提】