哈萨克斯坦央行发行新款纪念币

哈通社/努尔苏丹/5月4日--哈萨克斯坦央行4日发行了两款纪念币。

这两款纪念币分别为«难忘历史和伟大人物»系列的«朱班·莫勒达哈里耶夫100周年（JUBAN MOLDAǴALIEV.100 JYL）»，以及«哈萨克斯坦动植物»系列的«TORAŃǴY（胡杨）»套 。

朱班·莫勒达哈里耶夫100周年纪念币：

该纪念币正面图案为哈萨克斯坦共和国国徽，并印有哈萨克族传统装饰图案，以及国名和硬币面值。背面刻有莫勒达哈里耶夫的肖像、名字和«100 JYL»字样。

该100坚戈面额的纪念币由MN 25白铜打造，重15克，直径33毫米，依照类精制硬币（brilliant uncirculated）标准制作。纪念币以纪念品包装形式发行，发行量7000枚。

«TORAŃǴY（胡杨）»套纪念币：

该款纪念币面额有100坚戈和200坚戈两种，其中100坚戈纪念币分为两种材质。

由MN 25白铜打造的100坚戈面额硬币，重15克，直径33毫米，符合类精制硬币（brilliant uncirculated）标准，发行量1000枚；

由MNC15-20镍银打造的100坚戈面额硬币，重11.17克，直径31毫米，符合«Uncirculated»标准，发行量10万枚；

由MN 25白铜打造200坚戈面额硬币，重15克，直径33毫米，符合半精制硬币（рrооf-like）标准，发行量7000枚。

纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，在央行官方网站（ kazcoins.nationalbank.kz）出售。

值得一提的是，有着多种叶形的胡杨在许多游牧民族的传统文化中被视为圣树，该植物已被列入哈萨克斯坦的保护植物红皮书当中。

（200坚戈面额币 白铜打造）

【编译：达娜】