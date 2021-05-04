哈法政府间委员会会议在巴黎举行

哈通社/巴黎/5月4日—哈萨克斯坦-法国政府间委员会第十四次会议29日在巴黎举行。

会议以在线形式举行，由哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长阿曼尼亚兹·耶尔詹诺夫、法国欧洲和外交部外贸与经济吸引力部长弗兰克·里斯特主持。

哈萨克斯坦访问代表团成员包括哈驻法大使詹•哈利耶夫、外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫、哈法商务委员会主席阿依丹·卡热布詹诺夫等人。

会议期间，双方就能源、工业、运输和物流、建筑、航空航天和国防工业等传统领域的双边合作，以及在可再生能源、数字化、农业等领域中的新项目等进行讨论。

根据会议结果，里斯特将在对哈萨克斯坦访问期间，签署哈法2030年经济合作路线图，该文件标志着两国战略伙伴关系的新阶段，为两国关系发展提供新动力。

政府间委员会下次会议将定于哈萨克斯坦举行。

作为访问的一部分，法国雇主协会（MEDEF）30日在总部举行了圆桌会议，协会成员欧安诺集团、阿尔斯通、液化空气集团、空客、Vicat，摩尔富、ADP、Egis、Iveco France、苏伊士国际、泰勒斯等法国知名企业参加了活动。会议期间，哈法双方就新冠疫情后的贸易关系发展及相关合作领域交换意见。

外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫与法国PCM公司副董事郑弗雷德里克·加德举行会谈，并签署了合作备忘录，文件涉及在阿克套建立用于石油、天然气和食品行业的螺杆泵制造厂。据悉，该项目投资额将在五年内达到500万欧元。

最后，哈萨克斯坦访问团还与ADEO集团独联体地区总监戴维·格拉斯会面，讨论了扩大诸如Leroy Merlin等居家用品品牌的销售网络。

【编译：达娜】