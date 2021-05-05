国际赛加羚羊日：哈萨克斯坦呼吁保护种群数量

哈通社/努尔苏丹/5月5日—今天是国际赛加羚羊日。环境、地质和自然资源部呼吁大家保护羚羊栖息环境。

据环境、地质和自然资源部Telegram官方账号消息称，全球90%的赛加羚羊分布在哈萨克斯坦境内，其主要栖息地位于哈萨克斯坦特帕克达拉、乌拉尔和乌斯秋尔特高原地区，覆盖全国10个行政区域，并延伸至乌兹别克斯坦和俄罗斯地区。

哈萨克斯坦赛加羚羊种群数量近几年一直在变化。20世纪时期种群数量最多时曾达到51-120万只（1970年代），数量最少时达到14.8-97.6万只（1990年代）。而在21世纪初，赛加羚羊种群数量锐减，2003年仅剩2.11万余只。



环境、地质和自然资源部称，珍稀濒危动物以及赛加羚羊的保护和繁殖工作目前由哈萨克斯坦农业部林业和野生动物委员会下属的«Okhotzooprom»负责。根据现阶段所采取的保护措施，羚羊种群数量逐渐得到恢复，截至2019年，其数量达到33.44万只。2020年因新冠疫情原因没有进行羚羊种群数量的统计工作。而2021年的统计工作将于年底前公布。

为保护赛加羚羊，内务部以及国家安全委员会每年都会联合举行一次名为«赛加羚羊»的环保活动，旨在打击偷猎行为。去年11月，根据政府令，针对高鼻羚羊的禁狩令（禁止使用赛加羚羊及其身体器官和衍生物）延长至2023年。

【编译：达娜】