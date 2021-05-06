非洲现最古老人类墓葬

哈通社/努尔苏丹/5月6日--据俄罗斯卫星通讯社报道，考古学家在肯尼亚的一个洞穴中发现了一个带有骨骼遗骸的墓地。就年龄而言，该发现属于中石器时代，是迄今所知非洲大陆上最古老的人类墓葬。《自然》杂志对此刊文记载。

尽管非洲被认为是人类的发源地，但在非洲大陆上墓葬的早期证据却很少。在欧洲和亚洲找到了尼安德特人和近12万年前同时代人的墓葬，但是直到现在，非洲人在石器时代怎样对待死者仍是一个谜。

在肯尼亚的潘加-亚-赛迪洞穴的发掘期间，考古学家们发现了一个与中石器时代相对应的大约78000年前的墓葬。科学家们在2013年发现了第一块骨头碎片，但是直到2017年才在这个洞穴当前层以下约三米的深度处发现了一个圆室，里面充满了疏松的沉积物，并堆积了易碎且严重损坏的骨头。

鉴于材料的易碎性，研究人员对遗骸进行了防腐打包，将其带到了内罗毕，然后带到了西班牙的布尔戈斯，在那里的国家人类进化研究中心进行了修复和详细研究。

科学家们花了一年多的时间才明确确定了遗骸身份。原来，他们归属于一个智人孩童，这个孩童的年龄在2.5至3岁之间。

为何非洲石器时代的人类墓葬比起欧亚大陆来数量不多仍是一个谜。研究人员表示，这可能反映了各大洲埋葬方式的差异。但是现成的这个发现至少给了人们一个认识，认识到非洲人的远古祖先是怎样对待死去的孩子的。