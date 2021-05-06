哈萨克斯坦推出纪念二战英雄的门户网站

哈通社/努尔苏丹/5月6日—在5月9日卫国战争胜利日来临之际，旨在纪念二战英雄们的门户网站上线运行。

据了解，因新冠疫情原因，致力于胜利日举办的«不朽军团»游行活动今年将以线上形式在该网站（Qaharman1945.kz）进行。活动参与者可进入网站留下英雄的名字、出生和去世日期、照片等个人信息。

网站由哈萨克斯坦博主及社会活动家建立，其中包括全国辩论联合会主席、«Jaqsy Bolady»YouTube频道博主布哈尔拜·波拉特，知名主持人玛哈巴特·叶森，博主雅科夫·费捷罗夫以及«Ave adicus» YouTube频道博主阿什尔别克·阿得列特。

«该门户网站将成为纪念二战英雄们的永恒专辑。» 玛哈巴特·叶森在其社交账号上写到。

此外，纪念二战英雄的在线游行活动将于9日上午10点在社交媒体上举行。

值得一提的是，«不朽军团»国际游行活动于2012年在俄罗斯托木斯克市发起，随后数年间成为了许多前苏联国家的重要纪念活动。往年的活动中，参与游行的人们举着曾经参加过卫国战争的亲属照片，纪念苏联卫国战争暨反法西斯战争的胜利。

【编译：达娜】