外交部长在布鲁塞尔举行一系列双边会谈

哈通社/努尔苏丹/5月11日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对布鲁塞尔进行的访问框架下，进行了一系列双边会谈。

在与欧洲理事会副主席兼欧盟外交事务和安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔的会晤中，双方讨论了进一步加强哈萨克斯坦与欧盟合作的重点问题。 双方指出，充分发挥《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》的潜力符合双方的利益，并将为大流行后时期恢复经济增长和发展做出贡献。

特列吾别尔德向博雷尔介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的“倾听人民呼声的国家 ” 概念框架下进行的政治改革进程。

双方一致认为，高层访问将大大推动双边关系的发展。双方就国际议程中的一些热点问题交换了意见。

最后，外交官们商定了今年在哈萨克斯坦-欧盟和欧盟-中亚合作框架下举行的活动时间表。特列吾别尔德邀请博雷尔前来哈萨克斯坦进行访问。

同时，穆赫塔尔·特列吾别尔德与欧洲议会外交委员会主席戴维·麦卡利斯特，欧盟人权特别代表埃蒙·吉尔莫尔，欧洲议会议员兼哈萨克斯坦-欧盟议会友好小组主席雷扎德·查尔涅茨基举行了会谈，讨论了加强议会间合作，民间社会发展，议会关系和代表互访时间表，以及哈萨克斯坦政治改革的进程等问题。

根据会谈结果，与会者就在人权领域进行建设性，相互尊重的对话问题达成共识。

此外，哈外长还会见了担任欧盟轮值主席的葡萄牙外交部长奥古斯托·桑托斯·席尔瓦。 外交官们讨论了一些双边和多边合作问题，并就区域和国际问题交换了意见。

促进贸易和投资合作意向框架下，外交部长与在哈萨克斯坦开展业务并有兴趣进入哈萨克市场的欧领先公司的领导人举行了多次会谈。





【编译：阿依波塔】