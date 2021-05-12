哈萨克斯坦计划建立加密货币交易所

哈通社/努尔苏丹/5月12日 -- 哈萨克斯坦第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫11日主持召开会议，研究加密产业和区块链技术发展问题，要求制定建立加密货币交易所的路线图。

根据会后发布的消息稿，为促进加密技术领域数字产业发展，政府将考虑对试点项目方案进行调整，包括在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）基础上建立加密货币交易所，制定批准关于加密货币交易所与哈银行和自然人交互关系试行规则，并在试点结束后评估完善加密交易所运营法规的必要性。

斯马伊洛夫要求制定阿斯塔纳国际金融中心加密货币交易所的功能规划，评估运营、法律风险和可能发生的欺诈行为，并将相关路线图提交政府批准。

路线图制定过程中，应充分考虑哈央行、金融市场监管和发展署、阿斯塔纳国际金融中心、哈区块链和数据中心产业协会及相关国家机关的意见。

根据剑桥大学替代金融中心（CCAF）发布的比特币挖矿地图，全球比特币算力的65%来自中国，其后依次为美国（7.24%）、俄罗斯（6.9%）。哈萨克斯坦算力排名全球第四，占比为6.17%。但哈加密市场目前仅有从事挖矿业务的企业，存储、交易和支付产业都未得到发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】