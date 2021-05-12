哈萨克斯坦武装力量疫苗接种超八成

哈通社/努尔苏丹/5月12日—据国防部新闻消息，哈萨克斯坦超80%的武装力量人员已接种新冠疫苗。

国防部日前召开会议对上周工作进行总结，并就军队当前状况有关的问题进行讨论。

会议讨论了于6月1日开展的夏季培训期的准备工作。 国防部部长努尔兰•叶尔梅克巴耶夫提到了军事设施的反破坏安全状况，为此，部长指示要确保巡察和视频监控设备以及大坝的稳定运行。若设备出现故障，小组人员须立即上报并采取故障排除措施，且立即动员武装机动人员以确保设施安全。

部长还提到了有关禁止私人车辆进入军事设施区域的相关要求，他指出，该规定同样适用于政府官员及国防部长本人，无论其身份为何都需严格遵守。

同时，部长还谈到了武装部队的公共采购工作。部长表示，在装备武器和军事设施等领域的采购工作尤其重要，不允许出现任何违反准则的行为发生。在此方面部长指示相关部门与工业和基础设施发展部一同开展研究工作。

此外，国防部军事医学部门负责人指出，感染新冠病毒的新增病例逐渐减少。得益于疫苗接种工作，上周的发病率较上一时期下降了39%。截至5月11日，接种疫苗的军事和文职人员已超80%，而其余20%的人员正处于休假、长期商务旅行状态，或有接种禁忌症。

【编译：达娜】