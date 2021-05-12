哈萨克斯坦将增加国际航班次数

哈通社/努尔苏丹/5月12日 —— 据工业和基础设施发展部消息，哈萨克斯坦将增加与5个国家之间的国际航班次数。

消息称，根据新冠疫情防控跨部门联合委员会5月6日通过的决议，将增加与黑山、阿联酋、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和荷兰之间的国际航班次数。

增加的航班信息如下：

1. 黑山

5月15日起恢复阿拉木图-波德戈里察-阿拉木图航班（单向），每周5班；恢复努尔苏丹-波德戈里察-努尔苏丹航班，每周3班。

2. 阿联酋

5月10日起将阿拉木图-迪拜-阿拉木图定期航班（双向）次数由每周5班增至7班，而努尔苏丹-迪拜-努尔苏丹定期航班（双向）次数由每周3班增至5班。

3. 吉尔吉斯斯坦

5月15日起恢复阿拉木图-塔姆奇-阿拉木图定期航班（单向），每周7班。

4. 乌兹别克斯坦

5月15日起恢复阿拉木图-撒马尔罕-阿拉木图航班（双向），每周2班。

5. 荷兰

新冠疫情防控跨部门联合委员会允许阿斯塔纳航空公司执飞的阿特劳-法兰克福-阿拉木图航班分阶段替换阿特劳-阿姆斯特丹-阿拉木图航班。根据荷兰疫情解封情况，该航班预计每周1班增至2班。

【编译：小穆】