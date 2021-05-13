德国入境检疫新规：已接种疫苗者无需隔离

哈通社/柏林/5月13日 —— 据德国媒体报道，对于度假返回者和其他入境者，疫情下入境德国的条件有所放宽。新规包括：已完成疫苗接种者或新冠康复者毋须隔离， 但有一种情况时例外。

据报道，新规本周四（5月13日）起适用于德国全境。已完成疫苗接种和在近6个月内曾感染新冠的康复者毋须隔离和测试，——除非他们来自一个出现新的、更具传染性的病毒变体的地区。

根据联邦内阁通过的一项规定，来自7天发病率超过50的风险地区的未接种者亦可免于迄今实施的入境后10天隔离。为此，当事人须证明自己最近的测试结果为阴性。证明也可采用上传电子入境申请文件的方式。新规定也旨在为今夏欧洲境内旅行提供便利，比如，方便接种了疫苗的父母与未接种疫苗的儿童一起旅行。

从“变异风险区”返回者仍需隔离

罗伯特·科赫研究所（RKI）网站列出德国度假者旅游目的国分类。被列为风险地区的核心因素是每10万居民7天新感染病例超过50例；感染率200以上、或出现新变种病毒的地区被定义为高风险区。

从高发地区返回而检测结果呈阴性者，则最早在5天后可结束隔离期；从病毒变异地区返回者则必须继续在家隔离14天，且不能通过检测缩短隔离期。