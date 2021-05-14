哈萨克斯坦和法国讨论燃料和能源领域的合作

哈通社/努尔苏丹/5月14日--据能源部新闻消息，哈萨克斯坦和法国讨论了燃料和能源领域的合作前景。

哈萨克斯坦能源部长努尔兰·诺海耶夫14日与前来哈萨克斯坦进行访问的法国欧洲与外交事务部负责外贸和引资事务的部长级代表弗兰克·里斯特和MEDEF法国国际企业家协会代表伊夫·路易·达里卡雷举行会谈。

会谈期间，双方讨论了在燃料和能源领域大型联合项目的执行情况，以及在可再生能源、石油生产和投资领域扩大双边合作的前景问题。

能源部长指出了，道达尔（Total）、Orano、液化空气集团（Air Liquide）和其他正在哈萨克斯坦实施大型能源项目的法国公司的有效工作。

此外，与会者还讨论了实施与原子能、生产工业氮气，以及能源和水力资源领域的工程服务有关的联合项目问题。

道达尔公司在哈萨克斯坦的首席执行官阿莱姆·弗里加·诺伊和道达尔EREN中亚地区副总裁蒂埃里·普莱赞谈到，道达尔与哈萨克斯坦的长期合作取得了积极成，并提出了在源领域实施新项目的计划。

自2018年以来，道达尔EREN在克孜勒奥尔达州和江布尔州成功实施了太阳能领域的两个项目。

根据会谈结果，双方就继续开展哈萨克斯坦与法国之间在燃料和能源领域的互利合作达成共识。

【编译：阿依波塔】