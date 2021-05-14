总统会见芬兰发展合作与对外贸易部部长

哈通社/努尔苏丹/5月14日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日会见前来努尔苏丹市进行工作访问的芬兰发展合作与对外贸易部部长、哈-芬政府间贸易和经济合作委员会联合主席维莱·斯金纳里。

国家元首对芬兰发展合作与对外贸易部部长表示敬意的同时指出，芬兰在哈萨克斯坦的外交政策中发挥着重要作用。

“芬兰是北欧国家中哈萨克斯坦最大的投资国。 我们高度评价两国间的友好，积极和全面合作。 ”总统说。

托卡耶夫总统强调指出，必须保持高层和稳定的政治对话。

同时，他对芬兰总统绍利·尼尼斯托致以了诚挚的问候，并邀请他对哈萨克斯坦进行正式访问。

斯金纳里对托卡耶夫总统就这次的会谈表示了感谢，并指出，大流行以来首次访问的国家是哈萨克斯坦。

在这方面，他向托卡耶夫总统转达了芬兰总统的问候。

“我们两国之间的双边关系非常好。 芬兰获得独立已有100多年，而哈萨克斯坦的独立史也有30年。 我们相信，在大流行结束之后，双边关系将迎来新的发展阶段。 哈萨克斯坦和芬兰具有巨大潜力深化政治对话。在这方面，发展贸易和吸引投资尤为重要。 ” 他说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，将优先执行绿色技术和电信领域的联合项目。

总统指出，哈萨克斯坦愿意为外国投资者和芬兰技术的转让提供特别优惠。

维莱·斯金纳里表示，欧盟内部的合作前景很好，并支持应对气候变化和解决环境问题、农业发展、粮食、数字化、网络安全方面的项目，芬兰方面愿意在这些领域进行合作。

会谈还指出，必须加强政府间贸易和经济合作委员会及其四个工作组在能源、运输、农业和教育领域的相关工作。

此外，双方还谈到了区域议程的主要问题。具体来说，谈到了发展官方援助，解决中亚环境，以及加强阿富汗安全与稳定方面的问题。

【编译：阿依波塔】