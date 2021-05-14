政府总理会见芬兰发展合作与对外贸易部部长

哈通社/努尔苏丹/5月14日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明14日在总理府会见芬兰发展合作与对外贸易部部长维莱·斯金纳里。

会谈中，双方就进一步推动双边经贸、投资、能源、交通运输、教育、医疗卫生、数字化、绿色经济和环保领域合作关系发展前景进行了讨论。

据了解，近15年，芬兰向哈萨克斯坦经济投资3.66亿美元资金。今年一季度，双边贸易总额达1.112亿美元，同比增加3.4倍。

政府总理指出，双方在进一步增加双倍贸易额，以及加强数字技术、农工综合体、废物回收和绿色经济领域合作有着巨大的潜力。

马明表示，尽管受新冠疫情影响，过境哈萨克斯坦的«芬兰-中国»铁路运输线集装箱运输总量达5200标箱，较2019年同期增长11%。今年一季度，集装箱运输总量达738标箱，较2020年同期增长10%。

哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部部长马赫祖穆·穆尔扎哈利耶夫和数字发展、创新和航空航天工业部部长巴赫达特·穆辛，以及工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫与哈萨克斯坦驻芬兰大使詹娜·萨尔特巴耶娃出席了会谈。

芬兰发展合作与对外贸易部部长的访问框架下，双方签署了旨在进一步加深经贸、金融、能源、交通运输、农工综合体、教育、医疗卫生、森林和水资源领域合作关系的哈萨克斯坦-芬兰政府间理事会第11次会谈会议纪要。

据此前报道，哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部与芬兰公司Kau KoInternational Oy以及哈萨克-芬兰技术中心（QFTC）之间签署了合作备忘录，以扩大在生态、林业和渔业领域的合作联系。

【编译：小穆】